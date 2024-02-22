مفوض عام أونروا يدعو لوقف إطلاق النار فورا في غزة: الأطفال يواجهون صدمات نفسية يوميا

شدد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، على أهمية وقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس: «كم مرة يجب أن نُذكر العالم أنه لا مكان آمن في غزة، وأن الأمراض متفشية، كما أن المجاعة تلوح في الأفق».

وأشار إلى أن «موارد المياه الصالحة للاستخدام في غزة أصبحت شحيحة، كما توقف إنتاج الغذاء، فضلًا عن أن المستشفيات تحولت إلى ساحات قتال»، منوهًا أن «مليون طفل فلسطيني يواجهون صدمات نفسية يوميًا».

How many more times must we remind that:

- There is no safe place in #Gaza.

- Diseases are rampant.

- Famine is looming.

- Water is at a trickle.

- Food production has come to a halt.

- Hospitals have turned into battlefields.

- One million children face daily traumas.

I join… https://t.co/r5CGv9Rigw — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 22, 2024

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ139 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 97 شهيدًا، و132 إصابة.

ونوهت أن «عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».

وأعلنت ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 29 ألفًا و410 شهداء، و69 ألفًا و465 إصابة.