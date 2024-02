مفوض عام أونروا يدعو لوقف إطلاق النار فورا في غزة: الأطفال يواجهون صدمات نفسية يوميا

شدد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، على أهمية وقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس: «كم مرة يجب أن نُذكر العالم أنه لا مكان آمن في غزة، وأن الأمراض متفشية، كما أن المجاعة تلوح في الأفق».

وأشار إلى أن «موارد المياه الصالحة للاستخدام في غزة أصبحت شحيحة، كما توقف إنتاج الغذاء، فضلًا عن أن المستشفيات تحولت إلى ساحات قتال»، منوهًا أن «مليون طفل فلسطيني يواجهون صدمات نفسية يوميًا».

How many more times must we remind that:

- There is no safe place in #Gaza.

- Diseases are rampant.

- Famine is looming.

- Water is at a trickle.

- Food production has come to a halt.

- Hospitals have turned into battlefields.

- One million children face daily traumas.

I join… https://t.co/r5CGv9Rigw