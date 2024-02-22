ندوة بالعريش حول الزواج المبكر للأطفال وأخطار زواج القاصرات

نظمت وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش، ندوة توعوية تحت عنوان "الزواج المبكر للأطفال وأخطار زواج القاصرات".

وقال خالد عبد الحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بمحافظة شمال سيناء، إن الندوة تأتي ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالقضية السكانية للحد من تأثيرها المباشر على الخطط التنموية التي تضعها الدولة.

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير الإدارة المركزية لوحدات السكان بوزارة التنمية المحلية، إن تلك الندوات تأتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للحد من الزيادة السكانية بالتنسيق مع الجهات الشريكة وذات الصلة.

وأضافت أماني احمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بمحافظة شمال سيناء أن الندوة عقدت تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبتعليمات من اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة لرصد وتحليل المشكلات المجتمعية وعرضها وتحديد أسبابها وطرح الحلول المناسبة لحلها بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وذكرت دعاء القلعجى مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش أن الندوة عقدت بحي ضاحية السلام بمدينة العريش، وحاضر فيها سمية سعيد مسؤولة الإعلام بإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، وفاء محمد أخصائي إعلام بالمجلس القومي للسكان بحضور أسماء عبد الحافظ، جميلة الحسيني، آية بشير مسؤولي وحدة السكان بالحي، ومصطفى مجاهد رئيس الحي وتحت إشراف اللواء أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، وبحضور جمهور كبير من الشباب من المقبلين على الزواج والمتزوجين من الجنسين.