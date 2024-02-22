7 شهداء وعشرات الجرحى في قصف الاحتلال منازل ومسجدا في رفح الفلسطينية

استُشهد سبعة مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي، على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال استهدفت عدة منازل ومسجدا في مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة العشرات.

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، يطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب، بادعاء أنها مناطق آمنة، لكنها لم تسلم من القصف.

واليوم تتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا؛ لأكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش أغلبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ139 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 97 شهيدًا، و132 إصابة.

ونوهت أن «عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».

وأعلنت ️ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 29 ألفًا و410 شهداء، و69 ألفًا و465 إصابة.