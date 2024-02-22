أداب عين شمس تنشئ وحدة خدمات للباحثين

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أعلنت الدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس إنشاء وحدة "خدمات الباحثين " بالكلية، تحت إشراف حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وقدمت عميدة الكلية الشكر للدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس على جهوده في تشجيع تنفيذ الأفكار الجديدة في إطار السعي المستمر في التطوير والنهوض بالمجتمع البحثى بالجامعة.

أكد الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الهدف من إنشاء الوحدة، هو تقديم المساعدة لأعضاء الهيئة المعاونة، وطلاب الدراسات العليا المسجلين فى مرحلتى الماجستير والدكتوراه، وتوفير الوقت وتذليل كافة الصعاب التى يواجهونها أثناء عملية التسجيل للرسائل العلمية أو تشكيل لجان المناقشة.

وتم تخصيص مقر للوحدة ، بالدور الأول بهدف التسهيل على الباحثين، كما سيتم إعلان جميع المستجدات عبر الصفحة الرسمية للكلية.