وفد إسرائيلي يتجه إلى الدوحة الأسبوع المقبل لبدء مفاوضات المرحلة الثانية

أفادت مجلة «إيبوك» الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر، بمغادرة رئيس فريق التفاوض الجديد رون ديرمر إلى الولايات المتحدة.

وقالت المصادر إن «ديرمر سيلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، لمناقشة مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة المحتجزين».

وأشارت إلى أنه «حسب الخطة سيغادر وفد إسرائيلي إلى الدوحة الأسبوع المقبل لبدء المفاوضات»، وذلك وفقًا لما أفادته قناة «الجزيرة»، مساء السبت.

وفي وقت سابق، قالت حركة «حماس»، إن إنجاز المقاومة عملية التبادل لستة أسرى اليوم، يؤكّد مجدّداً التزامها بالاتفاق، في مقابل مواصلة الاحتلال المماطلة في تنفيذ بنوده.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح السبت، أن «التسليم يأتي في مشهدٍ وطنيٍّ مهيب، يعكس وحدة شعب فلسطين وفصائله، بينما يعيش الاحتلال حالة من التشظّي وتبادل الاتهامات».

وأشارت إلى أن «الحضور الجماهيري الحاشد خلال عملية تسليم أسرى العدو الستة اليوم يحمل رسالة متجدّدة للعدو وداعميه؛ مفادها أنَّ الالتحام بين الشعب ومقاومته متجذّرٌ وراسخٌ».

ولفتت إلى أن «الجمهور الإسرائيلي أمامه خياران؛ إما أن يستقبلوا أسراهم في توابيت كما جرى يوم الخميس، بسبب عنجهية نتنياهو، أو أن يحتضنوا أسراهم أحياءً التزامًا بشروط المقاومة».

وأكدت الحركة جاهزيتها للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، واستعدادها لإتمام عملية تبادل شاملة، بما يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً للاحتلال.

وحذّرت من محاولات الاحتلال التنصّل من الاتفاق، مؤكدة أن «الطريق الوحيد لعودة الأسرى إلى ذويهم هو عبر التفاوض والالتزام الصادق ببنود الاتفاق».



