طائرة الزمالك سيدات تفوز على وادي دجلة

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" لنهائي بطولة الدوري، عقب فوزه على وادي دجلة بنتيجة3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على صالة حسن مصطفى بـ6 أكتوبر ، ضمن مواجهات الدور قبل النهائي.

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 16

25 - 19

26 - 24

ومن المقرر، أن يلتقي "طائرة الزمالك" في الدور النهائي مع الفائز من مواجهة الأهلي وسبورتنج.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".