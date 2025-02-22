إلهام شاهين تشيد بكواليس مسلسل سيد الناس: مليان مشاعر حلوة وإخلاص

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا لها من كواليس مسلسلها الرمضاني" سيد الناس".

وعلقت الفنانة: "ما شاء الله، الله أكبر، أجمل كواليس، وأجمل فنانين وفنانات من كل الأجيال، وأجمل مخرج محمد سامي في مسلسل سيد الناس".

وتابعت: "مليان مشاعر حلوة وإخلاص للعمل، وإلتزام وتفاني كل العاملين أمام الكاميرا، ووراءها لتقديم أجمل وأقوى ما عندهم".

وواصلت: "يا رب يوفقنا كلنا ويكافئنا على مجهودنا وتعبنا لتقديم عمل يسعد الجمهور، ويستمتع بالمشاهدة في أضخم إنتاج فني للمنتج المحترم جدا صادق الصباح، وبإشراف على الإنتاج من الصديق أنور الصباح، شكرا للجميع، بحبكم من كل قلبي، يا رب بالنجاح والتوفيق".

يذكر أن مسلسل "سيد الناس" تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، وأحمد زاهر، وخالد الصاوي، وإلهام شاهين، ومنة فضالي، ونشوى مصطفى، ونخبة كبيرة من الفنانين.

وتدور أحداثه حول "جارحي" التي تنقلب حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم ومحاط بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.