جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، انتقاداته لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبرا أنه من غير الضروري حضور الأخير مفاوضات مع روسيا لا يمتلك فيها أي أوراق.

في حين يأمل زيلينسكي باتفاق عادل مع الولايات المتحدة بشأن المعادن الاستراتيجية لبلاده مقابل دعمها لكييف، وفق وكالة فرانس برس.

وفي رسالة عبر الفيديو على شبكة للتواصل الاجتماعي، قال زيلينسكي إن الفرق الأوكرانية والأمريكية تعمل على مشروع اتفاق بين حكومتي البلدين، معبرًا عن أمله في التوصل إلى نتيجة عادلة.

وفي بداية فبراير، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنّه يريد التفاوض على اتفاق مع أوكرانيا للحصول على حق الوصول إلى 50 في المئة من معادنها الاستراتيجية مقابل المساعدات الأمريكية التي تمّ تقديمها.

ورفض زيلينسكي الطرح الأمريكي، مشيرا إلى أنّه لا يتطرق الى الضمانات الأمنية التي تسعى بلاده منذ ثلاثة أعوام للحصول عليها في مواجهة روسيا، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام استثمارات أمريكية في هذا المجال.

في هذا السياق، جدّد الرئيس الأمريكي الجمعة، انتقاداته لنظيره الأوكراني. وقال ترامب خلال حدث جمع حكام ولايات أمريكية في البيت الأبيض: «لقد أجريت محادثات جيدة للغاية مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، ولم تكن محادثاتي جيدة مع أوكرانيا. ليست لديهم أي أوراق، لكنهم يتظاهرون بالقوة، غير أننا لن نسمح باستمرار هذا الأمر».

وشدّد ترامب في مقابلة أجرتها معه محطة فوكس، على أن زيلينسكي يعقد اجتماعات منذ ثلاث سنوات ولم يتم إنجاز أي شيء. وأضاف: «لا أعتقد أن هناك أهمية كبيرة لحضوره في الاجتماعات».

والجمعة، رفض ترامب مجددا تحميل روسيا مباشرة المسئولية عن حرب أوكرانيا في فبراير 2022، وقال في تصريح لمحطة فوكس راديو إن روسيا هاجمت، لكن القادة الغربيين لم يكن ينبغي أن يسمحوا لها بالهجوم.

واتّهم ترامب، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنهما لم يفعلا شيئا لإنهاء الحرب. ومن المقرّر أن يجتمع مع ماكرون وستارمر بشكل منفصل الأسبوع المقبل في البيت الأبيض.

وقال ترامب: «الحرب مستمرة، لم يعقدا أي اجتماعات مع روسيا، لا شيء على الإطلاق، لم يفعلا شيئا».

ولاحقًا، شدّد ترامب على وجوب أن يحصل تواصل بين بوتين وزيلينسكي، من أجل وقف حرب تقتل ملايين الأشخاص.

وفي موازاة ذلك، اقترحت الولايات المتحدة الجمعة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار يدعو إلى "نهاية سريعة" للنزاع في أوكرانيا من دون أي إشارة إلى وحدة أراضي البلاد، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية للوكالة.

النص الذي أُعدّ بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لبدء الحرب، يقابله نص أعدته كييف، ويأتي قبل تصويت مرتقب يوم الاثنين. ووصف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مشروع القرار الأمريكي بأنه فكرة سديدة.