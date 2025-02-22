وزارة الداخلية يكرم أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة

كرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عددا من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التى صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى- رئيس الجمهورية على منحها لهم؛ تقديراً لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وذلك خلال الاحتفال الذى أقامته الوزارة لهذه المناسبة.

وخلال الاحتفال أشاد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بما يبذله رجال الشرطة من جهود وما يقدمونه من تضحيات لتحقيق رسالة الأمن، وما حققته الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من نجاحات فى مختلف مجالات العمل الأمنى، موجهاً التحية والتقدير لأرواح الشهداء ولرجال الشرطة المصابين لما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن البلاد، ذاكرا أن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز لنا جميعاً.

كما أكد اللواء محمود توفيق على تقديره للجهود المتواصلة والمتفانية التى يبذلها أعضاء هيئة الشرطة بجميع المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية، وأن تكريم أسر الشهداء والمصابين ونماذج من المتميزين من رجال الشرطة يُعد تكريماً لكل أعضاء هيئة الشرطة.



وأكد وزير الداخلية أن هذا التكريم يأتى ضمن أسس ومناهج العمل بوزارة الداخلية تقديراً لجهود المتميزين وحافزاً للجميع لبذل المزيد من الجهد وتطوير المهارات وتنميتها، بما يسهم فى تحقيق التطلعات المنشودة للارتقاء بمستوى الأداء فى إطار السعى الدائم لتقديم خدمات متميزة للمواطنين فى مختلف مجالات العمل الأمنى.

من جهتهم، أعرب المكرّمون عن شكرهم وتقديرهم لهذا التكريم والذى يُعد حافزاً لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم ، وزادهم إيماناً بأهمية الإخلاص فى العمل وخدمة الوطن..مؤكدين عزمهم على بذل كل الطاقات لتحقيق رسالتهم والاضطلاع بدورهم الوطنى فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار.