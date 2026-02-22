المتحدث باسم الحكومة الأفغانية : باكستان نفذت غارات داخل أفغانستان

ذكر المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد أن باكستان نفذت غارات داخل أفغانستان.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قال مجاهد إن الغارات استهدفت المدنيين في ولايتي ننكرهار وباكتيكا، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، بمن فيهم نساء وأطفال.

واتهم مجاهد الجيش الباكستاني بتنفيذ الغارات لتعويض ما وصفه بنقاط الضعف الأمنية داخل البلاد.

وكانت باكستان قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد أنها شنت غارات على طول الحدود مع أفغانستان، مستهدفة مخابئ لمسلحين باكستانيين تحملهم مسئولية الهجمات الأخيرة داخل البلاد.

ولم تحدد إسلام آباد بدقة المناطق التي نفذت فيها الضربات أو تقدم تفاصيل..

وفي تعليقات أدلى بها قبل فجر الأحد، كتب وزير الإعلام عطاء الله ترار على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، أن الجيش نفذ ما وصفها بـ "عمليات انتقائية مبنية على معلومات استخباراتية" ضد سبعة معسكرات تابعة لحركة طالبان الباكستانية، المعروفة أيضاً باسم تحريك طالبان باكستان، والجماعات المتحالفة معها. وقال إنه تم استهداف جماعة تابعة لتنظيم داعش في المنطقة الحدودية أيضا.