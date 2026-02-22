تركيا ونيجيريا تبحثان التعاون في مجالي الدفاع والأمن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الدفاع النيجيري كريستوفر موسى، مع سفير تركيا لدى أبوجا محمد بوروي، فرص التعاون بين البلدين في مجالي الدفاع والأمن.

وذكرت السفارة التركية لدى أبوجا، في بيان السبت، أن بوروي وموسى التقيا في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة النيجيرية.

وقالت، إن اللقاء تناول فرص التعاون بين البلدين في مجالي الدفاع والأمن.

وتم التأكيد خلال اللقاء على تطوير العلاقات القائمة بين البلدين في مجالي التدريبات العسكرية والصناعات الدفاعية، بحسب السفارة.

وأشارت إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن مكافحة الإرهاب وبناء القدرات والتعاون التقني في المجال الدفاعي.

ووفق السفارة فإنه من المنتظر أن تتواصل الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ونيجيريا خلال الفترة المقبلة بوتيرة متزايدة.