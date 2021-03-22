 المحكمة الدستورية في النيجر تؤكد فوز بزوم بانتخابات الرئاسة - بوابة الشروق
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المحكمة الدستورية في النيجر تؤكد فوز بزوم بانتخابات الرئاسة

د ب أ
نشر في: الإثنين 22 مارس 2021 - 4:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 22 مارس 2021 - 4:03 ص

أكدت المحكمة الدستورية في النيجر يوم الأحد فوز محمد بزوم بجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي، رافضة مزاعم المعارضة بحدوث تزوير.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القرار يمهد الطريق أمام بزوم لأن يؤدي اليمين الشهر المقبل لفترة رئاسة مدتها خمسة أعوام، في وقت تشهد فيه النيجر تزايدا في هجمات دامية يشنها متطرفون متمردون إسلاميون وميليشيات مسلحة.

كان المنافس مهامان عثمان قد احتج على نتيجة لجنة الانتخابات للاقتراع الذى جرى في 21 فبراير، وأظهرت فوز بزوم بنسبة 75ر55 بالمئة من أصوات الناخبين.

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