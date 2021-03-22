طارق يحيى يكشف تفاصيل جلسته مع كارتيرون

تحدث طارق يحيى رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك عن تفاصيل الجلسة التي جمعته مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأوضح يحيى أن الجلسة جاءت من أجل مناقشة بعض الأمور الخاصة بقطاع الناشئين وتصعيد اللاعبين المميزين خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع كارتيرون وأسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول في حضور بدر حامد مدير قطاع الناشئين.

كما أشار يحيى إلى أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على أن الجهاز الفني للزمالك سيقوم بمتابعة فريقي 99 و2000 بشكل مستمر لاختيار أفضل العناصر.

وكشف يحيى عن أن فريق الأمل سيتم تنفيذ فكرته بداية من الأسبوع المقبل وسيضم العناصر المميزة المختلفة من كل فرق القطاع لتكون تحت أعين الفريق الأول تحسبا للاستعانة بأي منهم في الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد بدر حامد مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك أن الجلسة كانت مثمرة للتأكيد على نجاح التعاون بين قطاع الناشئين والفريق الأول لتكوين فريق وجيل مميز يكونون ذخيرة المستقبل للفريق.