الرئيس التونسي يدعو إلى مكافحة الفساد في مجال الإعلام

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، إلى مكافحة الفساد في قطاع الإعلام، ووضع حد للدعاية السياسية، ولمختلف مظاهر التمويل الأجنبي لعدد من وسائل الإعلام، حتى لا تقع تحت تأثير جماعات المال والضغط في الداخل أو في الخارج ولا تفقد مصداقيتها.

وأعرب سعيد، فى بيان رئاسة الجمهورية التونسية، عن مساندته المطلقة للإعلام الحر والنزيه واهتمامه المتواصل بالمشهد السمعي والبصري، وحرصه على أن يكون الإعلام مستقلا تماما عن السلطة السياسية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، لرئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" نوري اللجمي وعضو الهيئة هشام السنوسي، حيث اطلع سعيد على العقبات التي تعترض الهيئة في أدائها لمهامها والقيام بدورها الرقابي في قطاع الإعلام والضغوطات المفروضة عليها.