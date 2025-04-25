تغيير إضطراري في تشكيل صن داونز قبل مواجهة الأهلي

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قام الجهاز الفني لفريق صن داونز بإجراء تعديل إضطراري خلال مباراته ضد الأهلي.

ويلعب الأهلي مع صن داونز على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال.

وتقرر نزول مورينا بدلا من البرازيلي آرثر ساليس الذي تعرض للإصابة خلال عمليات الإحماء.

ليكون تشكيل صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: أوبري موديبا - موسى ليبوسا - جرانت كيكانا - خوليسو موداو

خط الوسط: تيبوهو موكوينا - مارسيلو أليندي - جايدن أدامز

خط الهجوم: لوكاس ريبيرو - ثابيلو مورينا - تشريق ماثيوس.

ويتواجد على مقاعد بدلاء صن داونز في مباراة اليوم كلًا من: دينيس أونيانجو - أكرام راينرس - باثوسي أوباس - ثيمبا زواني - سيفيليلي مخوليس - لوكاس سواريز - دايفين لونجا - بيتر شالوليلي.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف في لقاء أقيم بملعب بريتوريا.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي، أما في حال التعادل السلبي سيتم اللجوء إلى وقت إضافي ثم ركلات الترجيح التي ستحسم المتأهل مباشرة إلى النهائي.

وفي حال انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي سيتأهل صن دوانز مباشرة إلى الدور النهائي.

وبالتالي يسعى الأهلي لتسجيل هدف مبكر من أجل إرباك حسابات صن داونز الذي يسعى جاهدا لتسجيل هدفا.