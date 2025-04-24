ضبط المتهم بالتعدي على سائق ميكروباص بزعم نفوذ والده

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على المتهم بالتعدي على سائق ميكروباص بالسب وتهديده بإلحاق الأذى بزعم نفوذ والده، وذلك عقب تداول فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تعدي شخص يستقل سيارة ملاكى قيادة آخر بالتعدي بالسب على قائد سيارة "ميكروباص" وتهديده بإلحاق الأذى به لنفوذ والده.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو والده "متوفي" كان يعمل فنى بإحدى الشركات بالخارج، والسيارة التى كان يستقلها وقائدها نجل خالته، وتبين عدم حمله تراخيص قيادة.

كما تم تحديد سائق الميكروباص، وجميعهم مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية، وأقروا بنشوب مشادة كلامية بينهم بسبب الخلاف على أولوية المرور قام على أثرها الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتعدى على سائق الميكروباص بالسب والشتم والإدعاء بنفوذ والده لترهيبه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.