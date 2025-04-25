فيلم إسعاف بتقنية IMAX لـ إبراهيم الحجاج يحقق 2 مليون ريال سعودي خلال أسبوع

دخل الفنان السعودي إبراهيم الحجاج رسميًا تاريخ السينما العربية من أوسع أبوابه بفيلمه الجديد "إسعاف"، الذي لم يكتفِ بكونه أول عمل عربي يُعرض بتقنية IMAX، بل حقق أيضًا نجاحًا جماهيريًا لافتًا خلال أسبوعه الأول في شباك التذاكر، حيث بلغت إيراداته 2 مليون ريال سعودي، متفوقًا على أفلام عالمية ضخمة مثل "Minecraft" و"The Amateur" للفنان رامي مالك.

-نجاح استثنائي لفيلم عربي

ويؤكد هذا النجاح تصاعد مستوى الصناعة السينمائية السعودية، إذ لم يكن "إسعاف" مجرد تجربة تقنية مبهرة بفضل دعم هيئة الترفيه السعودية والمستشار تركي آل الشيخ، بل قدّم أيضًا محتوى جماهيريًا يجمع بين الأكشن والكوميديا في حبكة مشوّقة ومليئة بالمواقف الإنسانية.

-قصة تجمع الضحك والمخاطرة

يجسد إبراهيم الحجاج دور "عمر"، إلى جانب الفنان محمد القحطاني في دور "خالد"، وهما مسعفان يجدان نفسيهما وسط مغامرة غير متوقعة تبدأ بحقيبة أموال غامضة، لتتحول رحلتهما إلى سلسلة من المطاردات والمواقف الساخرة التي تجمع بين الإثارة والضحك.

-نخبة من النجوم ودعم إنتاجي ضخم

يشارك في الفيلم كل من أحمد فهمي، حسن عسيري، فهد البتيري، نرمين محسن، وبندريتا، بينما تولّت إنتاجه شركتا "بلاك لايت" و"بيت الكوميديا" تحت إشراف هيئة الترفيه، مما ساهم في رفع مستوى الجودة البصرية والتقنية للعمل بشكل غير مسبوق.

-IMAX يغيّر قواعد اللعبة

عرض الفيلم بتقنية IMAX منح الجمهور تجربة غير تقليدية، مع شاشة عملاقة وصوت محيطي غامر يجعل المتفرج في قلب المشهد، ما ساهم في تعزيز الإقبال الجماهيري على الفيلم وجعل من "إسعاف" محطة فارقة في تاريخ السينما العربية.