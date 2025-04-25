وفد فيتنامي يزور غرفة القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري

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استقبل أحمد الوسيمي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، وفدا فيتناميا لبحث سبل جديدة لزيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية، وفق بيان من غرفة القاهرة التجارية اليوم.

وتأتي هذه المباحثات في إطار تكثيف جهود غرفة القاهرة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري الخارجي وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية لزيادة الصادرات في القطاعات المختلفة.

وبحث الوسيمي مع الوفد الفيتنامي سبل التعاون في مجال التكييف والتبريد كونة رئيسا لشعبة أجهزة التكييف والتبريد بغرفة القاهرة.

واستعرض الوسيمي، خلال اللقاء الفرض الاستثمارية والتجارية المتنوعة المتاحة في مصر والدعم الكبير للاستثمار والمستثمرين من القيادة السياسية المصرية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما يتيح فرصة كبيرة أمام المستثمرين والصناع الفيتنام لدخول السوق المصري.

وأشار إلى الإجراءات والحوافز التي تقوم بها الحكومة المصرية وأهمية الرخصة الذهبية لتسهيل دعم الاستثمار والصناعات المختلفة خاصة في ظل المبادرة الرئاسية ( توطين الصناعة المصرية) في القطاعات المختلفة فضلا عن المحفزات والإجراءات التسهيلية في مختلف المجالات.

ودعا الجانب الفيتنامي للاستفادة من التشريعات والإصلاحات الاقتصادية المصرية ودخول السوق المصري والاستفادة من حجمه الكبير وكذلك الاستفتادة من الموقع المتميز لمصر كونها بوابة لدخول أسواق خارجية كثيرة منها اسواق عربية وافريقية وأوروبية.

ولفت إلى المساندة الكبيرة التي يقدمها أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية في المجالات المختلفة، مؤكدا أهمية توفير بيانات الفرص الاستثمارية والتجارية في البلدين حتي يتسني لرجال الأعمال مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد أن غرفة القاهرة بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية تقوم بتوفير البيانات والمعلومات عن الفرص الاستثمارية والتجارية والحوافز الحكومية لوضعها أمام الوفود وزائري الغرفة.

ويرتب الجانب الفيتنامي حاليا لتنظيم لقاء بين أصحاب الشركات المصرية و الفيتنامية بالقاهرة خلال شهر يوليو القادم يتخلله لقاءات ثنائية بين الجانبين لبحث سبل تعاون في قطاعات متعددة منها مجالات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والكهربائية.