بيسيرو يمنح لاعبي الزمالك راحة بعد اكتساح بهتيم وديا

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية غداً السبت، عقب مواجهة بهتيم الودية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الأحد المقبل على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق فوزاً كبيراً على بهتيم بنتيجة 12-1، في المباراة الودية التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.