إيران تسجل 7 آلاف و357 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، تسجيل 7 آلاف و357 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري - في بيانها اليومي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية - أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليون و808 آلاف و422 إصابة مؤكدة، من بينها 3 آلاف و861 حالة في وضع حرج.

وأشارت إلى تسجيل 80 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 61 ألفا و877 حالة وفاة.

وأشارت لاري إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ مليونا و549 ألفا و649 متعاف حتى الآن.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن 221ر12 مليون شخص خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء إيران حتى الآن.