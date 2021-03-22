رئيس كوريا الجنوبية يتلقى لقاح أسترازينيكا غدا الثلاثاء



من المقرر أن يتلقى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن (68 عامًا) والسيدة الأولى كيم جونغ-سوك (66 عامًا) جرعتهما الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، غدًا الثلاثاء.



ونقلًا عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، قال الرئيس مون، اليوم الاثنين، في بداية اجتماع أسبوعي مع كبار مساعدي المكتب الرئاسي في سول: «أنا وزوجتي سنحصل على جرعة من لقاح أسترازينيكا غدًا الثلاثاء استعدادًا للمشاركة في قمة مجموعة السبع التي ستُعقد في بريطانيا في شهر يونيو المقبل».



ولفت إلى أن سلامة وفعالية لقاح أسترازينيكا تم التأكيد عليهما دوليًا، وطلب مون في الاجتماع من الشعب تلقي اللقاح دون أدنى شك في سلامته وفعاليته.



وأضاف أن حملة التطعيم هي وسيلة لحماية المجتمع بأسره، وليس فقط متلقي اللقاح، من خلال تكوين مناعة القطيع في البلاد، مناشدًا المواطنين توخي الحذر من الأخبار الكاذبة عن لقاحات فيروس كورونا.



يذكر أن السلطات الصحية الكورية الجنوبية ستبدأ في عملية تطعيم كبار السن فوق 65 عامًا باستخدام لقاح أسترازينيكا، بدءًا من غد الثلاثاء.



وقد أوصت منظمة الصحة العالمية رسميًا الأسبوع الماضي بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا في عمليات التطعيم، مضيفةً أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره، في الوقت الحالي.