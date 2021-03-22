محافظ بني سويف يوقف خط سيره ليطمئن على مواطن مصاب في حادث

أوقف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خط سيره أثناء عودته اليوم من جولته الميدانية لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بمركزي إهناسيا وبني سويف، حيث شاهد حادث انقلاب توكوك.

واطمأن غنيم على الوضع الصحي لصاحب التوكتوك، وأرشده لاتباع بعض التعليمات والإرشادات الصحية؛ لتجنب حدوث مضاعفات في الإصابة التي تبدو كسرًا في العظام، ووجه بسرعة الاتصال لإحضار سيارة إسعاف لنقل المواطن إلى المستشفى التخصصي.

ونقلت سيارة الإسعاف المصاب للمستشفى التخصصي؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراء أشعة وفحوصات لتشخيص الإصابة وتوفير العلاج اللازم، حيث أكد مدير المستشفى د. صلاح جودة أنه جرى استقبال الحالة وإجراء كافة الفحوصات اللازمة لها، وتبين أنه مصاب بكسر مضاعف بالساق الأيسر، وكسر مضاعف بالساعد الأيسر، وتم توفير كافة أوجه الرعاية له.