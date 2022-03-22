ماكرون يبحث مع بوتين شروط وقف إطلاق النار في أوكرانيا

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بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شروط وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأعلن قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، أن الاتصال الذي استمر قرابة الساعة تناول أيضا "الشروط الأمنية لقضايا جوهرية" دون أن يذكر تفاصيل محددة.

ومن جانبه، أعلن الكرملين أن الجانبين استأنفا "التبادل المفصل لوجهات النظر حول الموقف الخاص بأوكرانيا بما في ذلك المفاوضات الجارية بين ممثلين روس وأوكرانيين".

وكان بوتين في اتصالاته الهاتفية مع زعماء غربيين يوجه اتهاما للغرب بأنه يتجاهل دائما الهجمات الأوكرانية على مدنيين في شرق أوكرانيا.

وكان ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا اليوم أيضا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال قصر الإليزيه إن ماكرون يقف إلى جانب أوكرانيا وإنه لا يزال مقتنعا بضرورة مواصلة جهوده الدبلوماسية حتى مع عدم وجود اتفاق إلى الآن.

يشار إلى أن ماكرون سعى إلى إجراء محادثات بشكل متكرر مع بوتين وزيلينسكي منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.