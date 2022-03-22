سلسلة من الزلازل في تايوان ولا تقارير فورية عن وقوع أضرار

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شعر السكان في أنحاء شتى من تايوان بسلسلة من الزلازل صباح، اليوم الثلاثاء، أيقظت العديد من الأشخاص من نومهم وأدت لإطلاق تحذيرات على مستوى البلاد للسكان عبر هواتفهم المحمولة.

وأفاد مكتب الطقس المركزي بوقوع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر في الساعة 01:41 صباحا (17:41 بتوقيت جرينتش) على عمق 30.6 كيلومتر.

ووقع الزلزال في البحر حوالي 62 كيلومترا جنوب مقاطعة هوالين شرقي البلاد.

وأضاف المكتب أن الزازال الأول أعقبه سريعا زلزال آخر في غضون دقائق بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 19.3 كيلومتر، ثم وقع زلزال بقوة 4.7 درجة.

ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار خطيرة.