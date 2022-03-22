المستشار الألماني يواصل رفضه للمقاطعة الفورية لواردات الطاقة الروسية

واصل المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه القاطع للوقف الفوري لوارادات الطاقة القادمة من روسيا بسبب الحرب الأوكرانية.

يأتي ذلك قبل وقت قصير من لقاءات قمم لدول الاتحاد الأوروبي ولمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ولحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وفي أعقاب لقاء مع رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، في برلين اليوم الثلاثاء إن موقف الحكومة الألمانية لم يتغير، مشيرا إلى أن هذا الموقف يسري أيضا على كثير من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ذات الاعتماد الأكبر على الطاقة الروسية " وفي هذا الصدد، لا ينبغي التخلي عن أحد".

وأكد شولتس أن العقوبات يجب أن تكون ذات تأثير قوي على روسيا من ناحية، كما يجب أن تكون أيضا محتملة بالنسبة للاقتصاد الوطني من ناحية أخرى، وتابع: "يجب أن نكون واضحين للغاية: من الممكن ألا تكون هذه مسألة قصيرة الأجل بل إنها قد تكون مواجهة طويلة، وعلينا جميعا تحمل هذا معا".

يذكر أن أوكرانيا وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحث على مقاطعة التكتل لواردات الطاقة القادمة من روسيا، وتحتج هذه الدول بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمول حربه بإيرادات هذه الوارادات التي تبلغ عدة ملايين من اليورو يوميا.

وستنعقد قمة الناتو غدا الخميس ثم ستنعقد قمة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ودول الاتحاد الأوروبي. وستستمر قمة الاتحاد الأوروبي حتى بعد غد الجمعة.