محمد إيهاب: حلمت بذهبية طوكيو وتتويجي بالفضية عودة الحق لأصحابه

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كشف الرباع المصري محمد إيهاب لاعب رفع الأثقال عن سعادته بعد تتويجه بفضية أولمبياد ريو بدلا من البرونزية بعد إدانة نجات رحيموف لاعب كازاخستان بالمنشطات.

وكان رحيموف قد حصل على ذهبية ريو بعد رفع إجمالي 379 كجم وكان قد حطم الرقم العالمي وقتها

وأضاف إيهاب في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم الثلاثاء: "حلمت بميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو لكنى تعرضت لظروف قاسية، وتتويجي بالفضية عودة الحق لأصحابه، وسيتم ارسال الميدالية الفضية للجنة الأولمبية المصرية خلال أيام، وتغيير في الوثائق لإثبات انجازي".

وواصل إيهاب: "رحيموف (28 عاما) باستخدام أربعة بدائل للبول، وهو ما يرقى إلى "استخدام طريقة محظورة" بموجب قواعد مكافحة المنشطات الصادرة عن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال".

وأشار التقرير إلى أن محكمة التحكيم الرياضية قد أعلنت "في يناير 2021 بعد التحقيق الذي أجرته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مخالفات في جميع العينات في رياضة رفع الأثقال، قدمت وكالة الاختبارات الدولية إخطارا بالاتهام إلى نجات رحيموف".

وقررت محكمة التحكيم الرياضية أن العقوبة المناسبة ستكون ثماني سنوات من عدم الأهلية واستبعاد جميع نتائج رحيموف التنافسية بداية من 15 مارس 2016.