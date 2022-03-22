روسيا: ليس لدينا أي أسلحة كيماوية أو بيولوجية لاستخدامها في أوكرانيا

نفى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، ما وصفها بـ"مزاعم الرئيس الأمريكي جو بايدن بوجود أسلحة بيولوجية أو كيماوية لدى موسكو لاستخدامها في أوكرانيا".

وقال ريابكوف، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن "واشنطن ونظام كييف يواصلان لعب دور سلبي في المجال البيولوجي العسكري"، مشددا على أن واشنطن لم تتخلص من مخزونها من الأسلحة الكيماوية.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن "موسكو لا تفهم سبب مماطلة واشنطن في التخلص من مخزونها من الأسلحة الكيماوية حتى هذه اللحظة"، مضيفا أن تصرفات الولايات المتحدة لا تؤثر على عزم موسكو ولن تثنيها عن التحرك نحو تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف المسؤول الروسي أنه "يتعين على واشنطن التوقف عن التصعيد في العلاقات مع موسكو، وعن توجيه التهديدات لها وضخ الأسلحة إلى كييف والتأثير عليها لحل الأزمة الراهنة في أوكرانيا".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرح أمس بأن التصريحات الروسية بأن كييف تملك أسلحة بيولوجية وكيماوية زائفة وتوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يفكر في استخدامها في حربه ضد أوكرانيا.

من ناحيته، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، أن الوحدات القومية الأوكرانية استخدمت المباني السكنية في ضواحي كييف عدة أيام كغطاء لها وأطلقت النار على العسكريين الروس من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

وأشار كوشانيكوف، إلى أن القوميين استخدموا أيضا ساحات مركز التسوق القريب كقاعدة كبيرة لتخزين الذخيرة الصاروخية.

وبين أن المخابرات الروسية أكدت عبر عدة قنوات إحداثية، موقع أنظمة الإطلاق المتعددة والصواريخ الأوكرانية، كما كشفت عن موقع مستودع ذخيرة صاروخية، لافتا إلى أنه تم تدمير بطارية صواريخ أوكرانية وقاعدة تخزين في مركز تجاري معطل أمس، وذلك بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة.

وفي السياق، أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف أن أوكرانيا رفضت مقترحات روسيا بإنشاء ممرات لخروج المدنيين والقوميين من دون أسلحة من مدينة ماريوبول.

وقال ميزينتسيف إن "النازيين الجدد يحتجزون أكثر من 4.5 مليون مدني أوكراني وقرابة 7 آلاف أجنبي"، مشيرا إلى أنهم تعمدوا إخراج المرضى من المستشفيات في مدينتين لتحويلها إلى نقاط إسناد وإطلاق نار.

ولفت إلى أن المتطرفين الأوكرانيين أطلقوا النار على الرجال الذين رفضوا الانضمام إلى صفوفهم في منطقة ميكولايف.

وأشار إلى تلقي وزارة الدفاع الروسية أكثر من 6 آلاف طلب إجلاء من مواطنين أوكرانيين؛ وذلك تزامنا مع إجلاء أكثر 62 ألفا من سكان مدينة ماريوبول إلى روسيا.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت أمس الاثنين أن القوميين الأوكرانيين يقتلون من يحاول مغادرة مدينة ماريوبول ويمارسون إرهابا جماعيا فيها.

على الجانب الآخر، أعلنت الخدمة الصحفية لمركز الطوارئ الأوكراني، أن القوات الروسية أطلقت النار على محطة وقود في مدينة نيكولاييف بجنوب أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل وإصابة أربعة أشخاص.

وذكرت وكالة أنباء يونيان الأوكرانية، أن الانفجار أسفر عن مقتل ثلاثة رجال متأثرين بجروح خطيرة، كما أصيبت امرأة وتم نقلها إلى منشأة طبية.