وزير الداخلية اللبناني يؤكد منع التعرض اللفظي والفعلي لدول الخليج

أكد القاضي بسام مولوي، وزير الداخلية والبلديات اللبناني، في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، منع تصدير الأذى والتعرض اللفظي والفعلي لدول الخليج.

وقال مولوي: "لا يسعني، إلا أن أكرر التأكيد على وقوفي صامداً، أمنع كل محاولات تصدير الأذى إلى الأشقاء وكل تعرض لفظي أو فعلي لأي من دول الخليج العربي، دول الخير والبركة"، مضيفاً: "يبقى لبنان دائما بلد الوفاء.. لم يكن لدي أدنى شك أن قلب مملكة الخير مع لبنان، وأن الشعب اللبناني في ضمير قادتها".

وأعرب وزير الداخلية عن ثقته بأن السعودية ستكون كما دائما إلى جانب لبنان العربي المتمسك بالشرعية العربية التي تضمن الأمن والأمان والاستقرار لكل الدول العربية.

يذكر أن وزير الخارجية الكويتي كان قد قام في يناير الماضي بزيارة رسمية إلى لبنان استمرت يومين، وأعلن أن زيارته إلى لبنان ذات صفة عربية وضمن الجهود الدولية المختلفة كإجراءات لإعادة بناء الثقة مع لبنان، وحمل ثلاث رسائل للمسؤولين اللبنانيين تتعلق بالتضامن مع الشعب اللبناني ودعوة لبنان لعدم التدخل بشؤون الدول العربية وإيفاء لبنان بالتزاماته الدولية.