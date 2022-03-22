بيبي ولوبيز خارج حسابات البرتغال أمام تركيا بتصفيات للمونديال

تأكد غياب المدافع المخضرم بيبي وحارس المرمى أنتوني لوبيز عن صفوف المنتخب البرتغالي في المباراة المقررة أمام نظيره التركي بعد غد الخميس في الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر.

وكشفت الفحوص عن إصابة بيبي /39 عاما/ بعدوى فيروس كورونا، وسيحل مكانه تياجو ديالو مدافع ليل الفرنسي، بينما يغيب لوبيز بسبب الإصابة وسيحل مكانه خوسيه سا حارس مرمى وولفرهامبتون الإنجليزي.

وكان المنتخب البرتغالي، الذي يضم النجم كريستيانو رونالدو، قد تلقى هدفا في الوقت القاتل أمام نظيره الصربي في الجولة الأخيرة من مباريات مجموعات التصفيات الأوروبية، لتتأهل صربيا إلى النهائيات ويخوض المنتخب البرتغالي الملحق الأوروبي.

وفي حالة فوز البرتغال على تركيا، ستلتقي الفائز من مواجهة إيطاليا ومقدونيا الشمالية، في 29 أذار/مارس للمنافسة على بطاقة التأهل للنهائيات.