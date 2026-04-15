أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر بن عثمان الرميان، اليوم الأربعاء، ارتفاع قيمة صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يفوق 3.4 تريليونات ريال( الدولار يساوي 3.75 ريال) في عام 2025.

وصرح الرميان، عقب اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي أقرّ مجلس الإدارة خلاله استراتيجية الصندوق 2026 – 2030"، بتحقيق ارتفاع في أصول الصندوق تحت الإدارة من 500 مليار ريال عام 2015 إلى ما يفوق 3.4 تريليونات ريال في عام 2025".

وتتركز استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي 2026-2030 ،التي أقرها مجلس إدارته اليوم، على 3 محاور رئيسية تهدف لتحقيق التكامل بين القطاعات الاستراتيجية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتعظيم عوائد الأصول الاستراتيجية، وتحقيق عوائد مالية مستدامة لتعزيز المركز المالي للصندوق، وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس".

وقال الرميان، إن الصندوق"استمر في تحقيق إجمالي عائد على المساهمين يتجاوز 7% على أساس سنوي منذ عام 2017"، مشيرا إلى أن الصندوق "استثمر قرابة 750 مليار ريال محليًا في المشاريع الجديدة خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025".