عماد متعب يكشف نقاط ضعف منتخب السنغال

كشف عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن نقاط ضعف المنتخب السنغالي، وذلك قبل مباراته أمام منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال يومي 25 و29 مارس الجاري، في الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وقال عماد متعب في تصريحات تليفزيونية: «المنتخب السنغالي ليس أفضل من منتخب مصر»، مضيفًا: «منتخب مصر لديه لاعبين مميزين، نحن أقوى من السنغال في الناحية الدفاعية، خط الهجوم لأسود التيرانجا، قوي، وفي المقابل مصر لديها عناصر مهمة في هذا المركز ونفس الأمر في مركز خط الوسط، الفروقات بين المنتخبين بسيطة».

وأضاف: «نقطة ضعف المنتخب السنغالي في الدفاع، حيث يوجد مشاكل كبيرة في تمركز اللاعبين، ومشاكل في التعامل الكرات العرضية، وهذه المشكلة يعاني منها أسود التيرانجا، على مدار الأجيال، ففي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006، كان منتخب قوي، ولكن مشكلته كانت في الدفاع، وهذا ظهر في الهدف الذي أحرزه عمرو زكي».

وختم حديثه قائلاً: «أما في مباراة تصفيات كأس العالم 2002، أحرز ميدو هدف الفوز من خطأ دفاعي للمنافس، وبعد نزول مروان حمدي في نهائي أمم أفريقيا، ظهرت المشكلة الدفاعية للسنغال في الكرات العرضية».