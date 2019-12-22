قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم بحث جميع الفئات الموجودة بتوجيهات من القيادة السياسية، معقبة: «ندعم كل مواطن على قدر الاستطاعة».

وأضافت القباج، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الاثنين، أن الحزم الموجودة تمس فئات كثيرة في المجتمع، لكن وزارة التضامن معنية بالأولى بالرعاية، متابعة: «ندعم هذه الفئة بكل السبل، حتى تقف بجانب نفسها، لأن أي خلل في التوجهات الأخرى يؤثر على الأسر».

وأكدت أن الدولة تقدم حزم من خدمات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي دائمًا، مضيفة أن الوزارة لديها قاعدة بيانات تضم حوالي 36 مليون مواطن، أي ما يساوي 9.6 مليون أسرة.

وأوضحت أن الوزارة تدعم حوالي 3.8 مليون أسرة، وهؤلاء الأكثر فقرًا، لافتة إلى أن الـ450 ألف أسرة التي تم ضمها إلى برنامج «تكافل وكرامة» ستكلف الدولة 2.5 مليار جنين سنويًا.

وأعلنت الحكومة، حزمة من القرارات التي من بينها زيادة الرواتب والمعاشات لتتواكب مع أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، زيادة عدد الأسر ضمن معاشات تكافل وكرامة، ورفع حد الإعفاء الضريبي، كما شملت القرارات زيادة المعاشات بنسبة 13% بداية من 1 أبريل بدلا من 1 يوليو بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، فضلا عن تبكير زيادة الرواتب بالدولة.

https://youtu.be/-F16ZQcSaxc