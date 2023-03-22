مفكر روسي: من الصعب إيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا دون تحقيق نصر حاسم

قال المفكر والفيلسوف الروسي الإكسندر دوجين، إن أكثر من 72% يدعمون معسكر النصر داخل روسيا، لافتًا إلى صعوبة إيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا دون تحقيق نصر حاسم.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأربعاء، أن 70% من المجتمع الروسي يدعم الاستقلال الكامل للدولة، وقرار الرئيس فلاديمير بوتين ببدء العملية العسكرية، وفقًا لنتائج استطلاعات الرأي الأخيرة.

وأشار إلى أن «تلك النسبة أكبر عند الجماهير العادية وأقل عند صفوة المجتمع»، قائلًا إن «النسبة الداعمة لبوتين تزداد في الأقاليم، مقارنة بسكان المدن الجديدة مثل موسكو وسان بطرسبرج».

وأكمل: «هناك تنوع في النتائج طبقًا لطبقات المجتمع والتوزيع الجغرافي، والبيانات تؤكد أن الغالبية العظمى وأكثر من 72% يدعمون ويساندون معسكر النصر، والذي يؤثر بشكل كبير على قرار السلطة».

ونوه أن هذا المعسكر مستعد لخوض الحرب حتى نهايتها؛ لأنهم فقدوا ضحايا كثير وأقاربهم، معقبًا: «بذلوا الأرواح من أجل تحقيق النصر، ومفاوضات السلام ومواءمات في منتصف الطريق لن ترضيهم».

وذكر أن هناك شريحة كبيرة ضد العملية العسكرية الخاصة، بين القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية وداخل المدن الكبرى، موضحًا أنهم مستعدون في أي وقت لدعم مفاوضات سلمية لإنهاء العملية، بأية شروط للعودة إلى نمط حياتهم السابق.

ولفت إلى أن «بوتين يعول على الأغلبية»، مختتمًا: «المعارضون للحرب لا يصرحون بتلك المعارضة علنة، هم موجودون وتبرز آراؤهم في استطلاعات الرأي، لكنهم لا يبرزون رأيهم أمام الرئيس بشكل علني».