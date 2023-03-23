 حارس السيتي: أريد إقصاء الريال من دوري الأبطال لتولى أنشيلوتي تدريب البرازيل - بوابة الشروق
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حارس السيتي: أريد إقصاء الريال من دوري الأبطال لتولى أنشيلوتي تدريب البرازيل

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 11:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 11:54 م

ادعى حارس مرمى مانشستر سيتي ، إيدرسون ، أن هناك "احتمال كبير" بأن يتولى كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد ، تدريب المنتخب البرازيلي.

كما اعترف إيدرسون بأنه يريد إقصاء أبطال الليجا من دوري أبطال أوروبا ، حتى يتمكن أنشيلوتي من القدوم إلى السيليساو "في أسرع وقت ممكن".

أنشيلوتي يخضع لعقد في مدريد حتى نهاية الموسم المقبل. في الآونة الأخيرة ، اضطر الاتحاد البرازيلي إلى نفي توصله إلى اتفاق مع اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 63 عامًا. ومع ذلك ، يبدو أن لاعبي المنتخب البرازيلي واثقون من أن أنشيلوتي يمكن أن يكون مدربهم القادم.

وقال إيدرسون "كنت أناقش هذا الأمر مع كاسيميرو ، فينيسيوس جونيور ، إيدير ميليتاو " . وقال إيدرسون في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "هناك احتمال كبير أن يأتي".

ظل منتخب أمريكا الجنوبية بدون مدرب رئيسي منذ انتهاء فترة تيتي التي استمرت ستة أعوام ونصف العام بعد إقصائهم في ربع نهائي كأس العالم في ديسمبر


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