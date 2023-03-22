 إثيوبيا تلغي تصنيف جبهة التيجراي كمنظمة إرهابية - بوابة الشروق
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إثيوبيا تلغي تصنيف جبهة التيجراي كمنظمة إرهابية

وكالات:
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 1:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 1:33 م

صدق البرلمان الإثيوبي، اليوم الأربعاء، على قرار إلغاء تصنيف "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" في شمال البلاد كمنظمة إرهابية.

وقرر البرلمان بأغلبية الأصوات بعد مشاورات في جلسة استثنائية على إلغاء تصنيف الجبهة كـ"منظمة إرهابية"، وفقا لإذاعة "فانا" الإثيوبية.

وكان المجلس قد أدرج الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على قائمة المنظمات الإرهابية في مايو 2021، في ظل الحرب الدائرة آنذاك بين القوات الحكومية الإثيوبية ومقاتلي الجبهة.

وفي 2 نوفمبر الماضي، تم توقيع اتفاقية سلام بين الحكومة الإثيوبية وجبهة التيجراي في بريتوريا بجنوب إفريقيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، لإيجاد حل سلمي للحرب في الجزء الشمالي من البلاد.

وعملت الحكومة الإثيوبية والجبهة على تنفيذ بنود اتفاقية السلام، التي تتضمن استعادة كل الخدمات الأساسية فى الإقليم، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لسكانه، واستئناف الخطوط الجوية رحلاتها المنتظمة إلى مدينة ميكيلي وشيري بالإقليم، بعد تعليقها لأكثر من عامين.

من جهتها، قامت جبهة التيجراي بتسليم أسلحتها الثقيلة إلى السلطات الإثيوبية، تنفيذاً لأحد البنود الرئيسية في اتفاق السلام.


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