تعرض الفنان حمادة هلال، لعدد كبير من الأزمات خلال إحياءه حفل مديح في ليلة مولد «سيدي عبدالرحيم القناوي» بقنا، بعدما طلب منه أحد كبار القرية «أحمد ماهر» أن يحل له أزمة «أمينة» ابنة شقيقته الحامل في الشهر الثاني دون أن تتزوج، وهو الأمر الذي ينال من شرف أسرته داخل القرية التي يعيش بها.

يحاول حمادة هلال (صابر) أن يساعد هذه الفتاة والتي تجسد دورها «سلمى أبوضيف»، فتصطحبه إلى مكان المغارة التي يتواجد بها «الجن العاشق» الذي نال من شرفها دون وعيها، فتحدث المفاجأة بأن يطارد الجن «صابر المداح – حمادة هلال» ويعرض حياته للخطر كما تتعرض زوجته «رحاب – هبة مجدي» لأزمة صحية تدخل بسببها المستشفى وتخضع لعملية ولادة سريعة على الرغم أنها في الشهر السادس من الحمل، بعدها يتفاجئ حمادة هلال بدخول الجن إلى غرفة الولادة التي يتواجد فيها زوجته وابنه مرددين جملة «ابننا جه».

جاء هذا خلال أحداث الحلقة الأولى من الجزء الثالث لمسلسل «المداح – أسطورة العشق»، والذي تدور قصته حول صابر «حمادة هلال» الطفل الذي تبناه أحمد بدير ورباه، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

وشهدت الحلقة عدد من المفاجآت الأخرى منها زواج «حسن المداح – خالد سرحان» من الفنانة رانيا فريد شوقى على زوجته الأولى دنيا عبدالعزيز، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنان خالد زكي والذي يجسد شخصية دكتور جامعي يحارب الأفكار الظلامية عن السحر والدجل والشعوذة، بينما ظهرا الفنان عبدالعزيز مخيون وعصام السقا في شخصيات تميل إلى الشر لمحاربة «صابر المداح».

مسلسل «المداح.. أسطورة العشق» بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد زكي، محمد رياض، سلمى أبو ضيف، لوسي، يسرا اللوزي، رانيا فريد شوقي، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.