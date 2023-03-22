عضو صناعة النواب عن ارتفاع أسعار الفول والعدس: لازم نغير ثقافة استهلاكنا

رد النائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار الفول والعدس، إلى تأخر الإفراج عن السلع في الموانئ، فضلا عن ارتفاع سعر صرف الدولار، معقبا: «ارتفاع الأسعار أمر حتمي نتيجة الدولار، نحن مجبرون لا مخيرون».

ونوه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية «ON E» مساء الثلاثاء، إلى تكبد السلع؛ لغرامات وأرضيات، نتيجة تأخر الإفراجات الجمركية، لافتا إلى تحميل المستورد تلك الغرامات على السلعة والمستهلك النهائي.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن جميع البضائع والمنتجات المتاحة حاليا في الأسواق؛ تحملت أعباء إضافية من غرامات وأرضيات؛ نتيجة أزمة تراكم السلع في الموانئ خلال الفترات السابقة، مشددا على ضرورة وضع حلول عاجلة لمواجهة الأزمة.

وبسؤاله بشأن حلول تلك المشكلة، أجاب: «أنا لا أحب أن أذوق الأمور، بل على العكس لازم نواجهها، وأولها لا بد أن نغير ثقافة استهلاكنا»، مشيرا إلى استيراد الدولة نسبة 85 % من الفول من الخارج، فضلا عن استيراد 97 % من العدس.

وأوضح النائب مجدي الوليلي، أن ارتفاع أسعار الذرة الصفراء؛ أثرت على ارتفاع أسعار الألبان والأجبان والبيض والدواجن، مضيفا: «البضائع تمكث في الموانئ من شهرين إلى ثلاثة؛ تتحمل خلالها 50 % من قيمتها غرامات وأرضيات».

وارتفعت أسعار الفول فوق مستويات 30 جنيها قياسا بـ 24 جنيها خلال الأسبوع الماضي، وكذلك بلوغ سعر العدس 49 جنيها مقارنة بـ 39 جنيها خلال نفس المدة.