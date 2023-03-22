يسرا تكشف كواليس مسلسها الرمضاني «ألف حمد الله على السلامة»

قالت الفنانة يسرا إن تقديمها مسلسل لايت كوميدي للعام التالي على التوالي يعود لرغبتها في تقديم هذه النوعية من الأعمال وأن الناس تحتاج للابتسامة.

وأضافت خلال حديثها عن مسلسلها الجديد "ألف حمدالله على السلامة" مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة " على قناة "ON": "حاسة أني وكل الناس محتاجة للضحكة والفرحة و الضحكة أصعب بكثير من الدراما ومش سهل تعدي وسط كوميديات كبار وأنا مش كومديانة لكن انا وسط ناس كوميديانات بيوظفوني"، مضيفة: "مش بقلق أني اشتغل مع كاتب شاب ومخرج شاب لاني بحس أن عندهم طموح وعاوزين يقدموا حاجة جديدة وانا عايزة أغير دمي معاهم لانهم عندهم نظرة مختلفة ليا معاهم".

أما الفنان محمد ثروت فقال: "الشغل مع الفنانة يسرا مهم جدا بالنسبة ليا، ووافقت على طول على المشاركة في المسلسل".

من جانبها، قالت الفنانة مايان السيد إنها للمرة الثانية يجمعها عمل درامي مع الفنانة يسرا في دور إبنتها وأن عملها مع يسرا منذ مسلسل "حرب أهلية" غير في شخصيتها كثيرة وأنها تعلمت منها الكثير.

تابعت: "مش أول مرة أبقى بنت سيفا ومثلت معاها في جرب أهلية وده غيرلي حاجات كتيرة في حياتي وبتمنى يبقى وشها خير عليا تاني ونعمل حاجة تعجب الناس وأنا بتعلم من يسرا حاجات كتير فهي شخص مخلص جداً بتحب شغلها جداً وبستغرب أنها مش بتتعب وتنزل تصور كل يوم وتقلي أنا بحب شغلي ده درس مهم ليا وأنا في أول في الطريق أني عايزة ابقى زيها واوهي شخص كريم وبتقابل الناس بحب".

أما الفنان الشاب أدم الشرقاوي فقد كشف عن كواليس دوره، قائلًا: "أجسد شخصية إبن الفنانة يسرا في العمل برضه وكل يوم بتعلم منها حاجة وهي من أطيب الناس اللي قابلتها في حياتي واول مرة أجرب حاجة كوميدي".

بالنسبة إلى المخرج عمر صلاح فقد أكد أن المسلسل عبارة عن رحلة بحث، ويدور حول أسرة تأتي من الخارج وتتعرض للعديد من المواقف.