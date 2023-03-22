68 مصابا و8 حالات فقدان بصر و3 قتلى جراء تفشي بكتيريا مرتبطة بقطرات العين في أمريكا

أبلغ المسؤولون الأمريكيون، اليوم الأربعاء، عن حالتي وفاة إضافيتين وحالات إضافية من فقدان البصر مرتبطة بقطرات عين ملوثة ببكتيريا مقاومة للأدوية.

ووفقًا لآخر تحديث من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أصاب تفشي المرض 68 شخصًا في 16 ولاية، وأن البكتيريا تسببت في ما مجموعه ثلاث وفيات وثماني حالات لأشخاص فقدوا بصرهم، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأشارت الهيئة إلى أن أربعة أشخاص خضعوا لعملية جراحية لإزالة مقلة العين بسبب العدوى.

وتم سحب قطرات العين من EzriCare و Delsam Phama المتسببة في المرض في فبراير الماضي، وتواصل السلطات الصحية تتبع العدوى أثناء التحقيق في تفشي المرض.

وأوصى مركز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء والدواء الأطباء والمرضى بالتوقف عن استخدام منتجات الدموع الاصطناعية من EzriCare أو Delsam Pharma.