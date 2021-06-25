مصرع شخص وإصابة 17 آخرين إثر انقلاب سيارة نقل بصحراوي المنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 17 آخرين، إثر انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، أمام مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإنقلاب سيارة نقل، يستقلها 18 شخصا، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم شمال كمين البرشا في مركز ملوي، بجنوب المحافظة، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين إصابة 18 شخصا كانوا يستقلون السيارة النقل، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وعقب نقلهم توفي أحدهم داخل المستشفى ويدعى نادي محمد عمر 32 عاما، وتم إيداع جثته بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل 2 من المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وهما: حامد عبد المقصود 52 عاما، عادل حجازى عبد الله 49 عاما.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث ومعرفة أسبابه وملابساته وتم التحفظ على السيارة، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.