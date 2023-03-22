أسعار الذهب عند أقل مستوياتها منذ 6 أسابيع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب بشدة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ حوالي 6 أسابيع، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الأسهم مع تراجع المخاوف من حدوث أزمة في القطاع المصرفي الأمريكي.

في الوقت نفسه حد تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، من تراجع المعدن الأصفر.

ويتحرك مؤشر سعر الدولار في نطاق ضيق قبل إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قراره بشأن السياسة النقدية غدا. ومن المتوقع زيادة سعر الفائدة الأمريكية غدا بمقدار 25 نقطة أساس ليتراوح بين 4.75% و5%.

وتراجع مؤشر سعر الدولار إلى 103 نقاط، مقابل 103.28 نقطة أمس.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 41.70 دولار أي بنسبة 2.1% إلى 1941.10 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل.

كما تراجع سعر الفضة بمقدار 0.221 دولار إلى 22.425 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0.425 دولار إلى 3.9940 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي بأكثر من التوقعات.

وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي، ارتفع عدد العقود النهائية لبيع المساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 14.5% شهريا إلى ما يعادل 4.58 مليون مسكن سنويا، بعد تراجعه بنسبة 0.7% خلال يناير الماضي إلى ما يعادل 4 ملايين مسكن سنويا.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات إلى ما يعادل 4.17 مليون مسكن سنويا.

وجاء ارتفاع المبيعات بعد فترة تراجع متصلة استمرت 12 شهرا، لكنها مازالت أقل بنسبة 22.6% عن فبراير من العام الماضي.