راديو أوروبا الحرة يطلق برنامجا جديدا للناطقين بالروسية في دول البلطيق

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أطلق" راديو أوروبا الحرة "راديو ليبرتي الأمريكي" برنامجا جديدا للناطقين باللغة الروسية في دول إستونيا ولاتفيا وليتوانيا بمنطقة البطليق.

وقالت الإذاعة إن برنامج "كارنت تايم بلطيق"، يهدف إلى تقديم أخبار موضوعية وتكافح تضليل موسكو للأقلية الناطقة بالروسية في تلك الدول.

ويذاع البرنامج على الهواء مباشرة لمدة نصف ساعة من الإثنين إلى الجمعة أسبوعيا، في الساعة الخامسة مساء بتوقيت دول البلطيق (1500 بتوقيت جرينتش)، وسيتم إنتاجه في مكتب راديو أوروبا الحرة "راديو ليبرتي" في ريجا، بدعم من الصحفيين في تالين وفيلنيوس.

وكان رئيس لاتفيا ايجليس ليفتيس من أوائل ضيوف البرنامج الجديد.

وقال جيمي فلاي رئيس راديو أوروبا الحرة "راديو ليبرتي" في بيان إن" برناج "كارنت تايم بلطيق"، سيكون مهما في موازنة أكاذيب الكرملين المدمرة حول المؤسسات والقيم الديمقراطية لدول البلطيق".

ولطالما شاهد العديد من أفراد الأقلية الناطقة بالروسية في دول البلطيق المتاخمة لروسيا البث التلفزيوني الرسمي الروسي فقط من موسكو.

وبعد هجوم روسيا على أوكرانيا تم فرض حظر على بث محطات التلفزيون الروسية في الدول الثلاث بزعم نشر معلومات كاذبة ودعاية حرب أو التحريض على الكراهية.

ويشار إلى أن راديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي، تأسس عام 1951 وتموله حكومة الولايات المتحدة، ولكن وفقا للبيانات الصادرة عنه، فإنه يتم بث التقارير دون أي توجيهات من واشنطن.

ومن خلال البث بـ 27 لغة، يقول راديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي إن إرساله يصل إلى أكثر من 40 مليون شخص في 23 دولة كل أسبوع.

وافتتحت المحطة مكتبا جديدا في ريجا، عاصمة لاتفيا لتغطية الوضع في روسيا بعد الإغلاق القسري لمكتبه في موسكو.