الزمالك: سنكثف مفاوضاتنا لتجديد عقود الثلاثي الفريق

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قال أمين صندوق نادي الزمالك، إن تجديد عقد ثلاثي الفريق الأبيض سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه وحمزة المثلوثي، أولوية بالنسبة لمجلس الإدارة في الفترة القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد الثلاثي مع الفريق الأبيض في الصيف القادم، ويحق للاعبين الانتقال لأي نادٍ مجانًا.

وقال لطيف في تصريحات تليفزيونية: «من أولويات المجلس في الفترة القادمة، تجديد عقود اللاعبين المميزين مثل سيف جعفر ويوسف نبيه والمثلوثي».

وأتم: «في الوقت الحالي تركيز الإدارة على استقدام مدرب أجنبي يليق بالزمالك وجماهيره، وبعد ذلك سنكثف مفاوضاتنا مع الثلاثي لتجديد عقودهم لأنهم ركائز أساسية للفريق».