أبو الغيط: الجامعة العربية تظل العنوان الأول والأهم لنا كعرب والمظلة التي تجمع دولنا

هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، العرب قادةً وشعوباً بمناسبة الذكرى الـ78 لتأسيس جامعة الدول العربية.

وقال أبو الغيط، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الأربعاء: "‏اليوم هو الذكري 78 لتأسيس ‎جامعة الدول العربية.. أهنيء كل العرب قادةً وشعوباً بقدرتنا جميعاً على الحفاظ على بيت العرب وسط أنواء عالمية متتالية وتحديات كبرى إقليمية ودولية".

وأضاف: "‏تظل الجامعة العنوان الأول والأهم لنا كعرب، والمظلة التي تجمع دولنا لصالح الشعوب العربية.. ومهما كانت صعوبات الواقع فلن يمنعنا من التطلع إلى غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً".