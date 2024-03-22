بلينكن يلتقي نتنياهو ووزراء حكومة الحرب في تل أبيب

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تل أبيب، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل لقاء وزراء حكومة الحرب.



وقال مكتب نتنياهو في بيان إن رئيس الوزراء التقى بلينكن في تل أبيب، قبل عقد لقاء موسع مع أعضاء المجلس الوزاري الحربي.



واستمر لقاء بلينكن مع وزراء حكومة الحرب أكثر من ساعة ونصف الساعة، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.



ولم يصدر أي بيان عن الطرفين بشأن اللقاءات، وفقا لوكالة الأناضول.



ويحضر بلينكن اجتماعات مجلس وزراء الحرب في كل مرة يزور فيها إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.



بدورها، أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن عشرات الإسرائيليين تظاهروا قرب الفندق الذي يقيم فيه بلينكن في تل أبيب للمطالبة بإبرام اتفاق يعيد الأسرى الإسرائيليين من غزة.



وأضافت أن عشرات المتظاهرين أغلقوا بشكل متقطع "شارع ياركون" وسط تل أبيب قرب الفندق الذي يقيم فيه وزير الخارجية الأمريكي.



ووصل بلينكن الى إسرائيل، اليوم، وهي المحطة الثالثة في جولته بالمنطقة التي شملت السعودية ومصر.



وتطغى على الزيارة مساعي التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى إسرائيليين وفلسطينيين، وتحقيق وقف إطلاق نار مطول في غزة، فضلا عن بحث مخاطر تنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة المكتظة بالنازحين.