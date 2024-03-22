ــ ذاكرت شخصية «نصرة» لمدة عام كامل ووصلت معها لدرجة التوحد
ــ وجود ابنتى جاء بطلب المخرج رءوف عبدالعزيز.. ولا أهتم سوى بمنافسة شخصياتى التى قدمتها قبل ذلك وأتفوق عليها
تنافس الفنانة روجينا فى موسم دراما رمضان بمسلسل «سر إلهى» الذى يحمل قضية درامية مركبة تعتمد على التشويق والإثارة، ويعتبر هذا العمل بمثابة تحدٍ خاص لها بملامحه ومواصفاته الجديدة وبشخصية «نصرة» التى لن تقدمها من قبل بجانب رسائله الاجتماعية.
روجينا فى حوارها مع «الشروق» تكشف سبب اختيارها لمسلسل سر إلهى، وكيف أضافت للشخصية، وكواليس العمل وعوامل جذبه، وسبب تصدره التريند، وتحدثت عن تغيير جلدها فى الدراما الرمضانية بعد تقديمه رمضان الماضى مسلسل «ستهم» حتى يرى الجمهور قدراتها التمثيلية، كما أعربت عن سعادتها بالعمل مع أسرة المسلسل الذين بذلوا جهدا كبيرا ليخرج للنور بشكل يليق بالجمهور.
تقول روجينا: حينما قرأت الورق شعرت أن هذا العمل سيتفاعل معه الجمهور بشكل كبير ويتصدر مواقع البحث، فكل حلقة كنت أقرأها أشعر أنها فيلم سينمائى متكامل، وذلك كان سبب تشجيعى لتقديم المسلسل بدون أى تردد، وبالفعل منذ بداية عرضه أرى كما من التفاعل غير عادى فى الشارع المصرى وعلى السوشيال ميديا أيضا.
● وإلى نص الحوار..
> كيف وجدتِ ردود الأفعال هذه فور عرض «سر إلهى»؟
ــ شاهدت ردود أفعال فاقت توقعاتى بكثير وقبل عرض المسلسل تصدرنا التريند بالتتر الذى قدمه الفنان حمزة نمرة، وذلك يرجع إلى مجهود كل فريق العمل الذى كان صعبا للغاية وكل مشهد فيه ملىء بالتفاصيل الدقيقة ونحن قدمنا ما فى وسعنا وهذا النجاح مكافأة التعب.
> ماذا أضفتِ لشخصية «نصرة» لتظهر بهذا الشكل المدهش؟
ــ أولا أحببت الشخصية بشكل غير عادى، وصعبت عليا بظروفها وتأثرت بجميع الأحداث التى تمر بها، ثم ذاكرتها بشكل مفصل ودقيق لمدة عام كامل لدرجة الوصول إلى حالة توحد معها، وهذا تسبب فى وجود حالة الصدق بين الجمهور والشخصية لشعورهم أنها حقيقية وليست مجرد شخصية فى عمل درامى وذلك يرجع للمذاكرة والصدق فى العمل، ونصرة على الورق شخصية من لحم ودم، والأحداث القادمة ستبهر المشاهد.
> ما الشيء المختلف فى «سر إلهى» عن باقى أعمالك الدرامية؟
ــ أنا أعشق الاختلاف وأريد التنوع فى كل أعمالى الفنية، فرمضان الماضى قدمت «ستهم» والجمهور استغرب كيف قدمت هذه الشخصية المركبة الصعبة بهذا الشكل، وهذا الموسم أقدم نصرة فى سر إلهى وهى شخصية عادية ولكن الشكل الذى قدمته جعل الجمهور يتأثر بها ويحبها، وللعلم أحداث سر إلهى وجعت قلوب المصريين وتأثرو بكل مشهد.
> هل شاركتِ فى ترشيح بعض ممثلين فى مسلسل «سر إلهى»؟
ــ لا هذا ليس من صلاحياتى كممثلة فأنا أكون تحت قيادة مخرج عمل كبير مثل رءوف عبدالعزيز، وأيضا أثق فى سيناريو أمين جمال، وأقدم ما يقولون عليه، والترشيح يأتى من خلالهم، أنا مجرد ممثلة فى عمل فنى.
>كيف ترين أهم عناصر نجاح مسلسل «سر إلهى»؟
ــ كل من شارك فى العمل تسبب فى نجاح سر إلهى، سواء المخرج أو المؤلف أو زملائى الممثلين، وذلك يرجع لأن كل زميل وزميلة فى المسلسل عملوا أدوارهم بشكل متكامل بنسبة مائة فى المائة، وحقيقى شكرا ليهم من كل قلبى لمجهودهم الجبار ده احنا كنا بنصور أكثر من 20 ساعة فى اليوم.
> المسلسل 15 حلقة هل ذلك مناسب للجمهور فى دراما رمضان؟
ــ مناسب للغاية فالمسلسل المكون من 15 حلقة يكون مكثفا بالأحداث وغير ممل ويجعل المشاهد كل حلقة يشعر بأنه شاهد فيلم سينمائى، فأنا مع هذه النوعية من الأعمال بشكل كبير وأتمنى أن تتكرر هذه التجربة كثيرا لأنها فى صالح المتلقى.
> دائما مصطلحاتك مليئة بالكلمات الصوفية التى تردديها فى أعمالك وعلى السوشيال ميديا؟
ــ بالفعل أنا أعشق الصوفية وكلمتى الشهيرة «مدد بلا عدد يا رب العالمين» فالقرب من الله هو سبب توفيقى ونجاحى فى جميع أعمالى ومصطلحاتى الصوفية أريد أن أكررها ليقولها معى المتابعون وآخذ صواب ذلك.
> هل ترى أن نجاح «سر إلهى» تتويج تعب السنين فى مشوارك الفنى؟
ــ بالفعل نجاح سر إلهى خفف على تعب السنوات الماضية وهذا يعجلنى أقول بعد كل صبر جبر من الله وأنا إنسانة معافرة فى الحياة وحريصة على نجاحى بكل الطرق الصحيحة.
> حدثينا عن مشاركة ابنتك مريم فى سر إلهى؟
ــ جاء ذلك برغبة المخرج رءوف عبدالعزيز حيث قدمها فى «ستهم» وشاركت فى دور صغير، وفى سر إلهى تقدم دورا قويا ويحمل معانى كثيرة، ومريم موهوبة ووجودها فى عمل فنى إضافة، وأتمنى أن أشاهدها فى أعمال فنية لتبرز موهبتها.
> هل تهتمى بالمنافسة فى موسم دراما رمضان؟
ــ أهتم بأن أنافس نفسى فقط، ولا أشغل تركيزى بالمنافسة مع الآخرين كل تفكيرى أن أنافس شخصياتى التى قدمتها قبل ذلك وأتفوق عليها، والتوفيق للجميع إن شاء الله.