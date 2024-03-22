ــ ذاكرت شخصية «نصرة» لمدة عام كامل ووصلت معها لدرجة التوحد

ــ وجود ابنتى جاء بطلب المخرج رءوف عبدالعزيز.. ولا أهتم سوى بمنافسة شخصياتى التى قدمتها قبل ذلك وأتفوق عليها