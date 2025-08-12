إيران تعلن اعتقال 21 ألف شخص خلال الحرب مع إسرائيل

أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم، اعتقال 21 ألف شخص خلال الحرب الجوية التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران في يونيو الماضي.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث باسم الشرطة، اللواء سعيد منتظر المهدي، أن المواطنين لعبوا دوراً رئيسياً في الإبلاغ عن المشتبه بهم، مضيفاً: اعتقال 21 ألف مشتبه به خلال حرب استمرت 12 يوماً يعكس وعياً عالياً ومشاركة فعّالة من الشعب في تعزيز الأمن، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

ولم يحدد المسؤول الإيراني طبيعة التهم الموجهة لجميع الموقوفين، لكنه أوضح أن أكثر من 260 شخصاً يشتبه في تورطهم بالتجسس، فيما اعتُقل 172 آخرون بسبب التصوير غير القانوني.

وأشار منتظر المهدي إلى أن الشرطة أقامت أكثر من ألف نقطة تفتيش في مختلف أنحاء البلاد خلال فترة القتال، الممتدة من 13 إلى 24 يونيو.

وتعد هذه المرة الأولى التي تكشف فيها الشرطة الإيرانية عن عدد الاعتقالات التي قامت بها خلال الحرب، بعد أن كانت تعلن في الأسابيع الماضية عن توقيفات متفرقة بتهمة التجسس.