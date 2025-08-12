نشر المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، الرسالة التي بعثها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشأن القلق من ارتكاب عناصر أمن إسرائيليين عنفًا جنسيًا بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، إنه تلقى رسالة «غير مألوفة» من جوتيريش؛ تتضمن اتهاماتٍ خطيرة لإسرائيل بممارسة عنف جنسي بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف: «اختار الأمين العام مجددًا تبني اتهامات لا أساس لها، مستندة إلى منشورات متحيزة. يجب على الأمم المتحدة التركيز على جرائم الحرب المروعة التي ارتكبتها حماس، وعلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين»، بحسب مزاعمه.

وفي رسالته، أطلع جوتيريش المندوب الإسرائيلي على تقريره السنوي بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والمقدم إلى مجلس الأمن، مؤكدًا أنه «يستند إلى معلومات تم التحقق منها من قبل الأمم المتحدة».

وأعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء المعلومات الموثوقة عن الانتهاكات التي ترتكبها قوات جيش الاحتلال وعناصر الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في العديد من السجون ومراكز الاحتجاز والقواعد العسكرية.

وحذر أن «إسرائيل قد تدرج بفئة التنبيه بالتقرير السنوي بشأن العنف الجنسي؛ بسبب المخاوف الكبيرة بشأن أنماط بعض أشكال العنف الجنسي التي يتم توثيقها باستمرار من قبل الأمم المتحدة».

وحث حكومة الاحتلال على اتخاذ التدابير اللازمة؛ لضمان الوقف الفوري لجميع أعمال العنف الجنسي، وتقديم وتنفيذ التزامات محددة زمنيًا على النحو المبين صراحة في قرار مجلس الأمن 2467 لعام 2019.