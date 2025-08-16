الزمالك يستضيف المقاولون العرب سعيًا لاعتلاء صدارة الدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المقاولون العرب، في التاسعة من مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره في الجولة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، ليؤكد انطلاقته القوية هذا الموسم ورغبته في المنافسة على اللقب منذ البداية، على الجانب الآخر، يسعى المقاولون لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام زد بثنائية نظيفة.

ويطمح الفريق الأبيض بقيادة البرتغالي فيريرا إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي، لتعزيز ثقة اللاعبين والجماهير والتأكيد على نجاح خطة العمل الجديدة داخل النادي.

ويحتل الزمالك المركز السادس برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن فرق المقدمة التي خاضت الجولة الثانية بالفعل، وهو ما يمنح الفريق فرصة للتقدم إلى 6 نقاط ومزاحمة المصري على الصدارة.

ويسعى فيريرا إلى إشراك بعض الصفقات الصيفية وتجربة عناصر جديدة، خاصة مع استبعاد التونسي سيف الدين الجزيري والجناح الأنجولي شيكوبانزا لأسباب فنية.

قائمة الزمالك للمباراة

محمد عواد، محمد صبحي، محمود الشناوي، عمر جابر، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمود بنتايج، صلاح مصدق، نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، سيف جعفر، خوان ألفينا بيزيرا، آدم كايد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، عبد الحميد معالي، عدي الدباغ، ناصر منسي، عمرو ناصر، أحمد شريف.

الغيابات

يغيب عن الزمالك كل من محمود جهاد (إجهاد عضلي)، أحمد ربيع (برنامج تأهيلي)، والأنجولي شيكوبانزا الذي يعاني من إجهاد في العضلة الضامة، وفضّل الجهازان الطبي والفني إراحته لتفادي تفاقم الإصابة.

طاقم التحكيم

يقود المباراة الحكم محمد عباس مايو، ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان، علي علاء، وعبد الحكيم ناصر حكمًا رابعًا، فيما يتولى عبد العزيز السيد مسؤولية تقنية الفيديو، ويعاونه كيرلس نزيه.