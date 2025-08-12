الرئيس العراقي يبحث مع رئيس حكومته جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة

أجرى الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مشاورات لمناقشة دور العراق وجهوده في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار" في المنطقة.

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحفي، أن الجانبين تناولا خلال اجتماع عقد اليوم مناقشة القضايا والملفات على الصعيد الإقليمي، إلى جانب الاستعدادات للانتخابات العامة البرلمانية المقرر لها في 11 نوفمبر المقبل وتوفير السبل الكفيلة بإنجاحها.

وأشارت الحكومة، إلى أن "الجانبين تناولا الاستعدادات والتحضيرات لاستحقاق الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة توفير السبل الكفيلة بانجاحها، لاسيما من خلال المشاركة الواسعة واختيار الناخبين لممثليهم في مجلس النواب، بشكل يحقق تطلعاتهم ويلبي متطلباتهم في تحقيق التنمية الشاملة".

وبحثا مستجدات الأوضاع العامة في البلاد والتأكيد على توحيد مواقف القوى الوطنية في دعم برنامج الحكومة وخططها الرامية لتحقيق التنمية والازدهار.